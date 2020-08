Stiri pe aceeasi tema

- Ȋn weekendul 8-9 august, muzica se imbina cu teatrul in aer liber la „Bucurestii lui Caragiale”, in spectacolele concert ale Teatrului Evreiesc de Stat si concertul educativ al Operei Comice pentru Copii. Acesta este cel de-al patrulea weekend al festivalului care ofera bucurestenilor, dupa o lunga…

- Au inceput repetitiile pentru un nou weekend de teatru la „Bucurestii lui Caragiale”. Cea de-a opta editie a festivalului „Bucurestii lui Caragiale” continua in perioada 1-2 august, in Parcul Cismigiu,...

- Teatrul Bulandra, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica (UNATC), Teatrul de Animatie Tandarica si Teatrul Elisabeta pregatesc spectacole pentru cel de-al doilea weekend al festivalului „Bucurestii lui Caragiale”, potrivit news.ro.Sambata si duminica, pe scena din parcul…

- Dupa o lunga perioada de cultura online, cea de-a opta editie a Festivalului „Bucurestii lui Caragiale”, organizat de Primaria Capitalei prin intermediul Centrului Cultural ARCUB, și-a deschis porțile in ac...

- Primaria Capitalei prin ARCUB organizeaza, in perioada 18 iulie – 20 septembrie, Festivalul „Bucurestii lui Caragiale” pe scena amenajata in Parcul Cismigiu. Dupa o lunga perioada de cultura online, cea...

- Festivalul „Bucurestii lui Caragiale" incepe sambata pe scena amenajata in Parcul Cismigiu. Urmeaza doua luni de teatru in aer liber cu peste 30 de spectacole din repertoriul a 20 de teatre din Capitala.Primaria Capitalei, prin ARCUB, organizeaza, in perioada 18 iulie – 20 septembrie, Festivalul…

- Trei asociații cer mutarea Festivalului de teatru in aer liber „Bucureștii lui Caragiale”, programat pe peluzele din Gradina Cișmigiu. Acestea vor ca spațiul sa fie pastrat ca o oaza de liniște și...

- O editie speciala a Festivalului "Bucurestii lui Caragiale" se va desfasura, timp de zece weekend-uri, in perioada 18 iulie - 20 septembrie, pe o scena amenajata in aer liber in Parcul Cismigiu, informeaza un comunicat ARCUB transmis AGERPRES. Desfasurata sub motto-ul #SustinemCulturaRO, cea de-a opta…