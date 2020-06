Stiri pe aceeasi tema

- Romanii a fost dominati de teama, nesiguranta si inchidere sociala, la inceputul pandemiei, dar ulterior si-au adaptat comportamentul pentru a-si pastra optimismul si buna dispozitie in casa si s-au implicat in activitati de ajutorare a vecinilor in varsta sau au donat pentru campanii umanitare, lucru…

- Trei din zece romani castiga mai putin cu 30%, fața de perioada anterioara pandemiei. Salariul mediu net a coborat la 3.182 lei, in aprilie Trei din zece romani declara ca le-au scazut veniturile in perioada pandemiei de COVOD-19, pierzand aproape 800 de lei din veniturile lunare, conform unui studiu…

- Daca pentru mulți perioada de pandemie s-a lasat cu multa distanțare sociala, iata ca pentru Flick lucrurile nu au stat deloc așa. Prezentatorul ”iese din starea de alerta”, dar stați liniștiți, pentru ca intra in ”starea de bine” alaturi de partenera sa. Da, ați auzit bine! Flick și-a prezentat noua…

- 7 din 10 angajați romani iși doresc sa continue sa lucreze o buna parte din timp de acasa și dupa relaxarea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului și ieșirea din starea de urgența, arata datele Colliers International. Dintre aceștia, 60% cred ca lucrul la distanța ar fi util cel puțin…

- Romania a facut milioane din amenzile stricte date in ultima luna celor care nu respectau restricțiile impuse de epidemia de coronavirus. Cetațenii trebuie sa completeze declaratie pe propria raspundere inainte sa plece din casa, in care sa explice de ce au ieșit și pe care trebuie sa o prezinte…

- 56% dintre romani nu pot lucra de acasa, ramanand vulnerabili infecției cu virusul- este concluzia unui studiu efectuat de MKOR Consulting. Jumatate dintre romani reduc cheltuielile la minim și peste 40% se gandesc de doua ori inainte de a face o cheltuiala Aproximativ 1 din 4 persoane au facut provizii…