Taylor Swift, Persoana Anului 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata pop americana Taylor Swift, care a impresionat industria muzicala prin intermediul unui turneu mondial cu succes fenomenal, a fost desemnata miercuri "personalitatea anului 2023" de revista Time."O mare parte din ceea ce a realizat Taylor Swift in 2023 este incomensurabil (...) Ea s-a angajat…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost desemnata miercuri, 6 decembrie, Persoana Anului 2023 de catre revista americana Time, anunța BBC. Anul trecut, acest titlu a fost acordat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.„Ma simt mai mandra, fericita și implinita din punct de vedere creativ ca niciodata”,…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost desemnata miercuri Personalitatea Anului 2023 de catre revista TIME.Printre ceilalti nominalizati pentru 2023 au fost scriitori si actori marcanti de la Hollywood, dar si Sam Altman, fondatorul companiei de inteligenta artificiala OpenAI, procurorii care se ocupa…

- Inca din 1927, publicația americana ofera titlul de „Persoana anului” unei persoane, grup sau concept care a avut influența mare asupra lumii.Putin iși menține in continuare faima de dictator sangeros, iar Xi Jinping a obținut in 2023 cel de-al doilea mandat. Președintele chinez are chiar o relație…

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…

- Kremlinul a apreciat joi ca Alianta Nord-Atlantica se va implica din ce in ce mai mult din punct de vedere militar in conflictul din Ucraina, dar a subliniat ca acest lucru nu se va rasfrange asupra deciziei Rusiei de a-si atinge obiectivele pe care si le-a stabilit atunci cand si-a lansat campania…

- Sam Altman, CEO-ul firmei de inteligența artificiala OpenAI, a fost demis pe motiv ca membrii consiliului companiei nu mai au incredere in el. Odata cu Altman a plecat și Greg Brockman, președintele și cofondatorul OpenAI, care și-a dat singur demisia. Scandal la varful companiei de inteligența artificiala…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca ar fi putut pune capat conflictului in doar cateva ore daca ar mai fi președinte al Statelor Unite. Aceasta afirmație a fost laudata de Vladimir Putin la un forum economic desfașurat recent in Rusia, iar Trump s-a…