Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional. Accident teribil de circulație, marți, pe Calea Torontalului din Timișoara. Un taximetru s-a rasturnat dupa impactul cu o motocicleta, dupa ce șoferul a trecut pe roșu in intersecție și nu i-a acordat prioritate motociclistului. Impactul a fost surprins…

- Un un grav accident de circulație se produs marți dupa pranz la Timișoara. Evenimentul a avut loc la intersecția dintre strada Timiș și Calea Torontalului, unde un motociclist și un autovehicul care circula in regim de taxi s-au ciocnit. La fața locului au sosit mai multe echipaje ale Serviciului de…

- Accident grav in Timisoara. Un barbat in varsta de 72 de ani a condus un autoturism pe Calea Aradului din Timișoara, pe banda 1, catre Arad,iar la un moment dat a efectuat manevra de intoarcere

- ACCIDENT rutier pe DN67C: Un barbat s-a rasturnat cu motocicleta in afara drumului și a ajuns la spital ACCIDENT rutier pe DN67C: Un barbat s-a rasturnat cu motocicleta in afara drumului și a ajuns la spital La data de 19 mai 2022, in jurul orei 12.50, pe DN 67 C, intre Șugag și Oașa, un barbat de 38…

- Un tanar de 26 de ani, din satul Cil, care conducea o motocicleta, a derapat intr-o curba și a parasit partea carosabila, ajungand intr-o vale. In urma impactului, motociclistul și o tanara de 21 de ani, pasagera pe motocicleta, au fost raniți. Tanarul care conducea motocicleta a fost transportat la…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej, Ambulanța și Poliția au intervenit vineri in jurul orei 16.30 la un accident rutier petrecut la ieșire din Gherla, la capatul strazii Dejului, pe raza comunei Mintiu Gherlii. O autospeciala cu modul de descarcerare a participat la misiune, in sprijin venind și…

- Accident de circulație, miercuri, la intersecția strazilor Gheorghe Ranetti și Glad, la Timișoara. O femeie și o fetița de 12 ani au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un șofer care nu a acordat prioritate. In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat.

- Accident tragic, marți seara, la Timișoara. O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat.…