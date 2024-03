O motociclistă a fost rănită într-un accident, la Timișoara O motociclista a fost ranita miercuri seara pe o strada din Timișoara. Motocicleta sa a fost lovita de o mașina, iar femeia a fost proiectata pe autoturismul ce circula regulamentar in fața sa. Femeia a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. „Un tanar in varsta de 23 de ani a condus un autoturism pe bld. […] Articolul O motociclista a fost ranita intr-un accident, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

