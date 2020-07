Tavi Clonda lanseaza piesa si videoclipul “Prea cald”

Stiri pe aceeasi tema

- Ami a precizat sa se afla in izolare la domiciliu. Dupa ce a aflat rezultatul testului pentru coronavirus, artista a scris pe Facebook despre experienta pe care a trait-o. "Prietenul meu de izolare pentru urmatoarea saptamana in care trebuie sa stam cuminți in casa, așa cum ni s-a comunicat.…

- Adriana Trandafir a participat, alaturi de ceilalti artisti confirmati cu COVID, la show-ul „Te cunosc de undeva”. Asupra actriței existau suspiciuni, dar surse medicale au dezvaluit pentru Gandul ca testele au confirmat infectarea cu noul coronavirus. Mai multe vedete care au intrat in contact…

- Guess Who lanseaza videoclipul „De Acasa” și ne demonstreaza prin puterea propriului exemplu ca orice perioada dificila poate fi transformata intr-o oportunitate de a (ne) cunoaște, de a invața, de a ajuta și vindeca prin creație. Piesa „De Acasa” a fost scrisa in perioada starii de urgența, dupa cum…

- Aurelian Temișan și Andreea Balan sunt și ei suspecți, insa nu au primit, momentan, rezultatele testelor. „A fost realizata o ancheta epidemiologica, au fost testate si trimise in izolare persoanele care au avut un contact direct“, anunta reprezentantii Antenei 1 printr-un comunicat. Filmarile…

- “Piesa a fost creionata in perioada de izolare, iar sentimentul de libertate a fost mai apasator ca niciodata”, declara NICO despre cel mai nou single, de astazi disponibil pe YouTube si platformele digitale. Pe langa framantarile interioare pe care multi dintre noi le-am avut in perioada de izolare…

- Liviu Teodorescu face echipa cu Antonio Pican si ne povestesc in prima piesa lansata impreuna de la ce au probleme cu inima. Un adevarat party starter, cu energie si un beat uptempo, melodia “Ma ia cu inima” a fost compusa de catre Liviu si Pican. Videoclipul a fost filmat intr-un decor instagramabil,…

- Liviu Varciu și Jojo vor participa impreuna la Te cunosc deundeva!, la 20 de ani de cand au format un cuplu. Cei doi au fost la un pas decasatorie, insa in cele din urma, aceștia au luat-o pe drumuri separate. Au inceput filmarile pentru un nou sezon Te cunosc deundeva!, ce va incepe in curand la Antena…

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, Baiatul meu frumos. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…