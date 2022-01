Tatuatorii, artiștii care ”deseneaza” pe piele sau cei care fac tatuaje, indiferent cum ii numim, ei sunt foarte suparați din cauza noii reglementari a UE care interzice folosirea multor substanțe chimice din compoziția unor cerneluri. Acești artiști spun ca, odata cu noua reglementare UE, potrivit careia sunt interzise mii de substanțe chimice folosite in tatuaje, afacerile lor sunt grav afectate. Noile restricții au intrat in vigoare saptamana aceasta (marți) și se refera la o lista de substanțe chimice care pot provoca mutații genetice, cancere, alergii etc. Tatuatorii subliniaza ca aceste…