Naționala de fotbal a Romaniei pierde chiar și atunci cand joaca bine. La aceasta concluzie a ajuns Ciprian Tatarușanu. Ghinioanele se țin scai de „tricolori”. Au pierdut prima data pe arena „Ilie Oana” din Ploiești și au fost invinși, in premiera de Austria, pe teren propriu. Totodata, elevii lui Mirel Radoi au ajuns la a treia infrangere consecutiva. Ultima oara cand reprezentativa Romaniei pierdea trei meciuri oficiale la rand se intampla in 1996, la Campionatul European din Anglia. „Cred ca toata lumea a vazut o alta atitudine a noastra. Am facut un joc bun, dar suntem in perioada in care…