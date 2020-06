Ministrul Sanatații nu este de acord cu cererea Patriarhiei de a se relua rapid slujbele in interiorul bisericilor și aduce ca argument evoluția epidemiologica și transmiterea crescuta a virusului in comunitate. "Evaluarea și evoluția zilnica din perioada imediat urmatoare ne va da și momentul cand se va face acest lucru. De pe 15 inca nu. Inca avem rata de transmitere in comunitate. Ieri am avut 237 cazuri noi 150 cazuri in ATI, peste 4000 de cazuri active in societate. Adresabilitatea a crescut din ce in ce mai mult la UPU. Cand vom vedea ca avem o evoluție favorabila, transmiterea in comunitate…