- Tatal Robertei, studenta ucisa de Vlad Pascu la 2 Mai, mesaj exclusiv pentru Antena 3 CNN: „Parinții și poliția sunt de vina pentru moartea copiilor noștri” Razvan Dragomir, tatal tinerei Roberta, ucisa de șoferul drogat Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, a transmis un mesaj dureros in exclusivitate…

- Trei indivizi sunt suspectați ca au dat atacuri in București de unde au furat peste 190.000 de euro din mai multe mașini parcate. Mai multe percheziții au avut loc, luni dimineața in Capitala, dar și in județul Ilfov. Cea mai mare captura a hoților a fost de 180.000 de euro, bani lasați de proprietar…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, sustine ca premierul Marcel Ciolacu nu ar vrea ca populatia sa afle cati bani cheltuie presedintele Klaus Iohannis pe deplasarile externe. El a afirmat, vineri, ca proiectul de lege propus de USR pentru a asigura transparenta privind cheltuirea banilor publici…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca rectificarea bugetara nu poate avea loc mai devreme de adoptarea masurilor fiscale si de reducere a cheltuielilor, altfel Romania risca sa atinga un deficit bugetar de 7%. El a mai spus ca masurile din…

- Mii de persoane au manifestat luni la si in alte cateva orase bosniace, la trei zile dupa ce o femeie a fost ucisa de sotul ei, crima pe care agresorul a transmis-o in direct pe retelele de socializare, inainte de a ucide alte doua persoane si de a se sinucide, informeaza AFP. Aceste crime si […] The…

- Influența mare pe care o au Statele Unite asupra multor țari este o veste buna, concluzioneaza fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, intr-o analiza publicata pe blogul sau. Hellvig susține ca nu exista alte alternative viabile, cum ar fi intoarcerea catre Rusia sau prin revenirea la un naționalism excesiv.…

- Un urs a fost observat, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din nordul municipiului Ploiestiului, populatia fiind avertizata prin intermediului unui mesaj RO-ALERT, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, prezenta animalului a fost semnalata pe strada…

- Femeia de 36 de ani care a fost injunghiata mortal marțea trecuta in timp ce lucra in magazinul Albert Heijn din Haga este Antoneta Gjokja. Toți angajații sunt profund impresionați. In fața magazinului sunt multe flori. Steagul este arborat in berna la sediul central al lanțului de supermarketuri. Antoneta…