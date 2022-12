Stiri pe aceeasi tema

- La task-ul telefoanelor de vineri, 9 decembrie 2022, Viorel a descoperit ca Deni a vorbit cu un fost concurent din sezonul 5. Hai sa vezi ce imagini indecente a gasit concurenta in mobilul partenerului sau.

- In emisia de pe 30 noiembrie 2022 de Mireasa: Capriciile Iubirii s-a discutat despre momentul in care Raluca nu și-a mai putut stapani lacrimile, in urma unei discuții cu Roxana și Adina. Cele 3 fete au fost invitate pentru a vorbi despre situația in care se afla.

- Prietena din copilarie a Mirunei, Teodora, și-a facut apariția in direct, in platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Iubita lui Cosmin, care iși dorea sa primeasca vești de acasa, a izbucnit in lacrimi.

- In ediția din data de 7 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, a ales sa Viorel dea carțile pe fața. Ușor ușor in casa baieților incep sa iasa la iveala multe lucruri care, pana acum, nu s-au spus. Viorel vrea sa dea carțile pe fața.

- Gabriela, Valentin, Miruna, Cosmin și mamele celor doi baieți au fost prezenți in ediția de pe 1 noiembrie 2022 de Mireasa: Capriciile Iubirii pentru a vorbi despre conflictul ai caror protagoniști sunt.

- Gabriela Cristea a ajuns pe patul de spital. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii intampina probleme de sanatate și se pare ca a fost internata de urgența inca de la ora 5 dimineața. Soțul ei, Tavi Clonda, ii este alaturi in aceste momente grele.

- Mama lui Viorel a avut o intervenție telefonica in direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, moment in care și-a exprimat aprecierea fața de relația pe care fiul ei o are cu Deni. Doamna Rodica a ținut sa-i dea și un sfat fetei și anume sa aiba incredere in iubitul ei.

- Deși formeaza primul cuplu din acest sezon de la Mireasa - Capriciile Iubirii, iata ca discuțiile dintre ei nu se opresc. Paul o acuza pe partenera lui, Roxana, ca ar fi influențata de celelalte fete din casa. Ce au discutat cei doi in ediția de astazi.