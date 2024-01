Stiri pe aceeasi tema

- Ședința ordinara a Consiliului Local Brașov de astazi are cateva sute de puncte pe ordinea de zi in care primarul Allen Coliban solicita majorarea semnificativa a taxelor și impozitelor in cazul imobilelor lasate in paragina sau care au faadele neingrijite. Intersant ca onor administrația USR a „uitat”…

- Un pieton a fost accidentat de o mașina sambata seara in zona Gemenii. La fața locului au ajuns echipajele de poliție și prim ajutor. Oamenii legii cerceteaza circumstanțele in care a avut loc accidentul. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de…

- Om milos din fire, atunci cand risipește banul public, primarul prejudiciu Allen Coliban s-a gandit sa sara in ajutorul lui Elon MusK, CEO Tesla. Pentru ca tot nu e in stare sa faca nimic, iar banii in plus la bugetul local nu-i folosesc la nimic, Coliban l-a scutit de plata taxelor pentru ocuparea…

- Primarul USR Allen Coliban nu rateaza niciun moment sa fie penibil. De data acesta, pentru ca nu are zero realizari, s-a laudat astazi cu amplasarea unui semafor in cartierul Tractorul. Decat nimic, bun și ala, am spune ca sa fim de bua credința. Numai ca, ce sa vezi, montarea acelui semafor s-a realizat…

- Primaria Brașov anunța ca, in aceasta seara, dupa ora 18.00, ajunge bradul de Craciun in Piața Sfatului. El este adus de pe o pașune din Poiana Brasov (zona Stana Turistica), proprietate a municipiului, și are o inalțime de aproximativ 26 de metri. De altfel, Primaria Brașov a inceput pregatirile pentru…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

- Disperarea primarilor USR de bloca accesul consilierilor locali la funcționarii publici pare sa fie o „boala” generala. IN Brașov, scandalul a fost generat de primarul USR Allen Coliban, la Brașov, care a interzis accesul consilierilor locali PNL și PSD in Primarie, precum și insoțirea acestora pe teren…

- Lupta politica se incinge la Brașov. Pe primul punct de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Brașov din aceasta luna figureaza demiterea viceprimarului Sebastian Rusu (PNL). Inițiativa ii aparține primarului Allen Coliban (USR). Daca primarul tot nu este in stare sa bifeaza nimic…