Tată a 12 copii mort într-un accident provicat de un om beat Un tata a 12 copii și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat in plin de un șofer baut. Tragedie in Vicovu de Sus, in dreptul unei școli. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat de un șofer baut. Ambele mașini au fost distruse complet. Polițiștii au stabilit ca barbatul de 50 de ani de la volanul autoutilitarei efectua o manevra de intoarcere pe drumul public și a fost lovit in viteza de un bolid condus de de un tanar de 26 de ani. Acesta avea o alcoolemie de 0,59 miligrame per litru in aerul expirat. Atat el, cat și pasagerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

