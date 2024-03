TRAGEDIE – Copil de 4 ani pe bicicletă, lovit mortal de un șofer din Maramureș Tragedie in Satu Mare, dupa ce mașina condusa de un șofer din Maramureș a lovit mortal un copilaș de doar patru ani. S-a intamplat azi, 9 martie, in jurul orei 11.50, cand polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Județean 108 L, in localitatea Madaras. „In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un conducator auto de 35 de ani, din județul Maramureș, ar fi accidentat mortal un minor de 4 ani, care s-ar fi aflat in traversarea drumului public, pe bicicleta. Conducatorul auto a… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

