Țarul Putin, ediție revăzută și adăugită, poze cu popor amețit, poze cu armată care controleză voturile Rusia rateaza șansa schimbarii prin vot. Vladimir Putin a fost din nou ales ca președinte al Rusiei. Este al cincilea mandat la Kremlin. Cu o victorie zdrobitoare, de 87% din voturi, Putin pare sa fi cucerit inimile și mințile a milioane de ruși, sau cel puțin ale acelora care au participat la vot. Exit-poll-urile au dat publicitații estimarile așteptate. Rusia sarbatorește. Dar ce anume a mai ramas de sarbatorit? Urmarim știrile, cautam ceva imagini din Rusia care tocmai alege un președinte. Gasim ceva. E o filmare pe șest, dintr-o secție de votare. Un flacau de doi metri, echipat ca trupele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

