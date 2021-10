TAROM se modernizează: Introduce clasa tarifară 'Light', fără bagaj de cală inclus Compania TAROM va vinde incepand cu data de 26 octombrie 2021 bilete de avion fara bagaj de cala inclus. In 26 octombrie TAROM va introduce in oferta comerciala clasa tarifara „Light”, iar odata cu aceasta compania aeriana naționala va vinde bilete de avion care nu au bagaj de cala inclus in prețul biletului, anunța boardingpass.ro. Odata cu aceasta modificare, bagajul de cala gratuit va fi inclus doar in tarifele „Saver”, „Optim” și „Flex” din clasa economica și pentru toate bilete din clasa business rezervate pe zborurile TAROM. Pasagerii care achiziționeaza bilete in clasa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion a aterizat, vineri seara, pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, avand un incendiu la trenul de aterizare. Pasagerii au fost evacuați de urgența. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului…

- Un avion de mici dimensiuni folosit pentru turism s-a prabusit duminica la marginea orașului Milano, nordul Italiei, ducând la moartea a sapte pasageri si a pilotului, cetatean român, potrivit mass-media din Italia, informeaza AFP. Aparatul, un…

- Moment de groaza pentru pasagerii cursei Dublin-Chișinau, care au revenit sambata in țara. In timpul zborului, aeronava s-a umplut cu fum, iar pasagerii au primit maștile de oxigen. Unul dintre pasagerii cursei cu ghinion ne-a declarat ca a imbatranit cu 10 ani dupa acest incident. In cele din urma,…

- O companie aeriana se confrunta cu un colaps dupa 74 de ani de activitate. Toți cei ce preferau sa cumpere bilete de la aceasta companie ar trebui sa știe ce o sa se intample cu afacerea ce a fost profitabila in trecut. Ce companie aeriana o sa dispara, in scurt timp. Anunțul trist Vești proaste […]…

- Alitalia a fost practic in pragul colapsului in ultimele decenii in pragul colapsului, perioada in care autoritatile au incheiat aliante cu investitori si alti transportatori globali, potrivti ZF .Fondata in urma cu 74 de ani, Alitalia a fost cunoscuta de italieni ca „freccia alata” - sau „sageata inaripata”.Din…

- Un incident aviatic mai puțin obișnuit s-a petrecut in aceasta dimineața, pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj Napoca. Un aparat de zbor al companiei Tarom a redecolat la doar cateva zeci de secunde dupa aterizare, revenind pe pista dupa ce a efectuat un survol al orașului, informeaza romanialibera.ro.

- Zeci de romani care doreau sa se intoarca din Barcelona la București, nu s-au putut imbarca, vineri, in avion deoarece nu mai erau locuri. Compania Wizz Air a vandut mai multe bilete decat capacitatea aeronavei. Pasagerii care nu s-au putut imbarca in zborul care a decolat spre București vineri seara…