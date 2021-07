Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM desfasoara, incepand de vineri, etapa fazei de implementare a masurii de restructurare a personalului, actiune care a fost demarata in luna februarie a acestui an si care reprezinta o componenta esentiala a planului de redresare a companiei. Conform…

- Restructurarea companiei Tarom printr-o finanțare publica de aproximativ 190 de milioane oferita de statul roman a intrat in atenția Comisiei Europene care verifica daca sunt respectate normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat de presa emis luni de Comisia Europeana.Normele UE…

- La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei. „In planul de…

- Deteriorarea situației financiare a Societatii Comerciale “Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A. in ultimii 5 ani, se datoreaza in principal creșterii accelerate a cheltuielilor in comparație cu creșterea veniturilor, fapt ce a determinat un rezultat negativ la nivelul activitații…

