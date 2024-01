Proiectul vechi de 50 de ani privind construirea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti, rostogolit de la o guvernare la alta, a eșuat din nou. Licitația pentru un nou studiu de fezabilitate, lansata in luna octombrie anul trecut, a fost anulata, potrivit datelor de pe SEAP, in condițiile in care termenul limita de depunere a ofertelor a fost 27 decembrie 2023. Ministrul Sebastian Burduja spunea despre Tarnița ca este proiectul sau de suflet și se lauda ca sunt mulți investitori interesați, inclusiv mari companii precum EDF din Franta si Itochu din Japonia.