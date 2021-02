Țările în care traficul de false teste negative COVID-19 este în floare Traficul de false teste negative COVID, care se vand cu pana la 300 de euro pe bucata, este in floare in marile aeroporturi din Europa, dupa cum avertizeaza Europol. Țarile unde traficul este in floare sunt Marea Britanie, Franța, Spania și Olanda, conform news.ro . In Spania și Olanda, certificatele false se vand online sau prin intermediul aplicațiilor de mesagerie privata. Cei care le falsifica profita de obligațiile impuse de tot mai multe țari de a prezenta un test negativ la intrarea in țara. „Este foarte probabil ca infractori sa profite de ocazie pentru a produce si vinde false certificate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

