- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat miercuri ca proiectele petroliere operate in strainatate, precum și proiectele petroliere interne vor reduce producția, proporțional, ca parte a unui acord global de reducere a producției brute, informeaza agenția Interfax. Marile companii…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat, marți, ca piețele petroliere vor incepe sa se echilibreze odata ce acordul de reducere a producției va intra in vigoare in mai, in timp ce in viitorul apropiat nu estimeaza o creștere semnificativa a prețurilor, din cauza nivelurilor stocurilor…

- Rafinariile europene ale Lukoil proceseaza in prezent doar titei rusesc, a anuntat luni directorul general al celui de-al doilea producator de petrol din Rusia, Vagit Alekperov, citat de agentia rusa de presa Interfax, transmite Reuters. Piata petrolului va fi echilibrata in 2020 si in primul…

- Zeci de tancuri petroliere umplute cu benzina si combustibil pentru avion sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa. Conform calculelor Reuters, o cantitate de aproape un milion de tone de produse rafinate este in prezent stocata in aproximativ…

- Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a precizat ca acordul final depinde de semnarea acordului de catre Mexic, dupa ce acest stat nu a acceptat reducerea productiei de titei solicitata. Discutiile dintre ministrii Energiei ai unora dintre cele mai importante state vor fi reluate vineri. Cantitatea…

- Bursele europene au scazut, miercuri, in prima sedinta de tranzactionare din acest trimestru din cauza temerilor privind o recesiune globala profunda, pe fondul extinderii pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Indicele pan-European STOXX 600 inregistra un declin de 2,4%,…

- Cotatia barilului de petrol a continuat sa scada vineri dimineata pe piata din Asia, in contextul in care razboiul preturilor dintre Arabia Saudita si Rusia a agravat impactul pandemiei de coronavirus asupra pietei titeiului, transmite AFP.In jurul orei 3:00 GMT, cotatia barilului de petrol…

