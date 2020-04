Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, s-a filmat in bucatarie in Vinerea Mare si le-a aratat fanilor ca stie cum se face ciocolata de casa. Fostul premier a spus ca are de gand sa faca o prajitura mai buna decat la cofetaria Dacianei Ponta, sotia lui Victor Ponta, liderul Pro Romania. In varsta de 68 de ani, fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu a vrut sa demonstreze in Saptamana Patimilor ca este priceput si in bucatarie. Liderul ALDE le-a dezvaluit fanilor o reteta de prajitura pe care o stie de la matusa din partea mamei sale, pe care a descris-o ca fiind o buna gospodina.…