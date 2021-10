Târgul de Cariere revine la Iași, sub deviza Hai să ne cunoaștem In 15 și 16 octombrie, de la 10:00 la 18:00, Targul de Cariere va așteapta la Palas Mall și online, pe www.targuldecariere.ro/iasi , cu informații relevante din campul muncii și oportunitați de angajare. Doua zile de-a lungul carora cei care sunt in cautarea unui loc de munca sunt invitați sa se conecteze cu reprezentanții companiilor pentru a afla cat mai multe despre opțiunile oferite. Doua zile in care cei dornici de o schimbare in cariera au ocazia sa afle daca o companie este potrivita pentru ei și daca ei sunt potriviți pentru acea companie. Doua zile in care angajatorii activi ai toamnei… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

