Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat marți, 19 ianuarie, faptul ca in anul 2020, municipiul Targu Mureș, prin serviciul Stare Civila, a inregistrat 3.785 de acte de naștere, dintre care 3.312 sunt acte inregistrate in termenul legal de 30 de zile, 155 de acte de naștere intocmite in urma dobandirii/redobandirii cetațeniei romane, 83 de … Post-ul Targu Mureș: Peste 3. Source