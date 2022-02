Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, a declarat joi, 27 ianuarie, pentru www.agerpres.ro, ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) are in instrumentare o plangere privind angajari in institutie, dar care nu ar avea legatura cu ultimele dezvaluiri dintr-o investigatie de presa, el adaugand…

- Duminica, 23 ianuarie, municipiul Targu Mureș avea o rata de incidența COVID-19 de 7,72 reprezentand 1.134 de cazuri noi de COVID-19 confirmate in ultimele 14 zile, informeaza pagina web a Direcției de Sanatate Publica Mureș, www.aspms.ro. Potrivit sursei citate redam, in randurile de mai jos, evoluția…

- Importanța coletarii selective a deșeurilor a fost evidențiata de primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, in cadrul conferinței de presa susținuta astazi, 19 ianuarie, pe strada Belșugului. Edilul a subliniat ca introducerea deșeurilor colectate selectiv in circuitul de reciclare va diminua…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, anticipeaza o diminuare a taxelor de salubrizare "in viitor", ca urmare a demararii, incepand din 17 ianuarie 2021, a colectarii selective a deșeurilor reciclabile. "Pentru inceput, colectarea selectiva va fi implementata in zonele cu locuințe individuale…

- Persoanele sau familiile din municipiul Targu Mureș care adopta copii pot beneficia și anul acesta de un sprijin financiar in valoare de 2.000 de lei. Banii sunt alocați prin Direcția de Asistența Sociala a municipiului, in baza unei Hotarari a Consiliul Local (nr. 333/28.11.2019). Acest sprijin se…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat joi, 23 decembrie, in cadrul emisiunii online One2One, ca proiectul podului peste raul Mueș din cartierul Aleea Carpați va reprezenta una dintre prioritațile anului 2022 pentru instituția pe care o conduce. Viitorul pod va avea patru benzi de…

- DSP Mureș angajeaza Direcția de Sanatate Publica Mureș, cu sediul in Targu Mures, strada Gheorghe Marinescu nr. 50 organizeaza in data de 16 decembrie 2021 proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist la Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli…

- Primaria municipiului Targu Mureș organizeaza intalniri de lucru in vederea actualizarii Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2021-2030, a anunțat vineri, 12 noiembrie, Biroul de presa al instituției. "Rezultatele analizei vor fi baza reconsiderarii obiectivelor de dezvoltare a mobilitații adaptate…