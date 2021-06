Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din paturile de la Compartimentul ATI COVID, din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, sunt libere. Astfel, pentru prima data de la declararea pandemiei, sunt libere 6 din cele 12 paturi, la ATI COVID. De asemenea, doar 10 pacienți COVID sunt internați la Secția Boli Infecțioase. Aici…

- Un pacient in stare grava internat cu COVID la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a fost scos pe brațe din unitatea medicala pentru ca o ușa este ținuta inchisa. Este vorba de un barbat care la finalul saptamanii trecute a fost transferat de la Secția Boli Infecțioase la un alt compartiment,…

- Scaderea semnificativa a numarului de cazuri de coronavirus la nivelul județului Gorj se reflecta pentru prima data și in numarul de paturi libere de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Pentru prima data in ultima jumatate de an sunt disponibile doua paturi pentru pacienții in stare grava,…

- Unitatea ATI COVID din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu dispune de paturi libere, pentru a cincea zi consecutiv, iar 52 de pacienti internati sunt in stare severa si grava, potrivit Agerpres. De asemenea, nici Spitalul Municipal Radauti nu are paturi libere la ATI pentru…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu nu are soluții pentru suplimentarea numarului de paturi la Secția ATI COVID.S-a incercat creșterea cu 4 a numarului de paturi, insa nu s-a reușit. Este nevoie și de avizele de la autoritațile sanitare, dar și de echipamentele necesare. In cele din urma Secția…

- Cele trei doctorițe, din Targu Jiu, infectate cu COVID care au plecat din spitalul in care erau internate au fost trimise in judecata de procurori. Potrivit anchetatorilor, cele trei cadre medicale sunt acuzate de comiterea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Doctorițele au fost depistate…

- Trei salariați ai Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost depistați cu coronavirus. Sunt primele cazuri noi dupa aproape o luna in care nu mai fusesera inregistrate cazuri de COVID. La Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu sunt ocupate toate locurile la ATI COVID, insa mai sunt paturi…