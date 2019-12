Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 5 decembrie, Gradinita Colegiului National "Mihai Eminescu" Suceava a organizat "Targul de Craciun", eveniment in cadrul caruia au fost expuse spre vanzare obiecte decorative si bunatati de sezon realizate de micuti, cu sprijinul cadrelor didactice si al ...

- De Ziua Bucovinei, dar și de ziua tuturor provinciilor romanești, aflate in interiorul sau exteriorul granițelor actuale, elevii Colegiului Național de Informatica ,,Spiru Haret" și ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 din Suceava s-au intalnit, primii ca gazda, ceilalți ca invitați, la prima ...

- Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, organizeaza prima editie a Targului Caritabil de Craciun, in scopul ajutorarii persoanelor cu nevoi speciale. Targul se va desfasura in perioada 16-19 decembrie in sala de gimnastica din curtea colegiului. De asemenea, cațiva elevi de la același colegiu…

- In perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2019, Colegiul National de Informatica „Spiru Haret" Suceava a primit vizita inspectorilor ARACIP (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar), acestia evaluand calitatea educatiei oferite de liceul sucevean.Au ...

- Inspirata de unul dintre cele mai in voga seriale ale momentului - productiaspaniola "La Casa de Papel", editia din acest an a Balului Bobocilor, de la Colegiul National de Informatica "Spiru Haret" Suceava, a sarbatorit cea mai tanara generatie de elevi a liceului printr-un ...

- Un nou eveniment circumscris proiectului educațional „Moștenitorii Bucovinei", demarat de Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava, Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu" Granicești și Primaria comunei Granicești, s-a desfașurat la finele saptamanii ...

- Școala Gimnaziala „Mitropolit Iacob Putneanul”, Putna, este una dintre cele 10 școli caștigatoare ale concursului de selecție Digitaliada și a doua școala din județul Suceava care intra in programul Fundației Orange. Astfel, cei 115 elevi de gimnaziu incep noul an școlar 2019-2020 cu un laborator digital…

- Porțile Colegiului Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava s-au redeschis, luni, pentru cel de-al 29-lea an școlar, un itinerariu ce angajeaza peste 800 de elevi, 210 dintre aceștia boboci de clasa a IX-a.Curtea liceului a prins din nou viața, adunand laolalta elevi, profesori și ...