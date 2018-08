Stiri pe aceeasi tema

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat joi ca este pregatit sa faca un compromis in ceea ce privește definirea frontierei dintre Serbia și Kosovo, pentru a inceta conflictul dintre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Normalizarea relațiilor dintre autoritațile…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca spera ca omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala in capitala Serbiei, Belgrad, in luna noiembrie, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Președintele francez Emmanuel Macron va vizita Serbia in luna decembrie,…

- Marea Britanie va obtine acces la piata carnii de vita din China, care inregistreaza cea mai rapida crestere din lume, a anuntat miercuri ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, care efectueaza o vizita la Beijing saptamana aceasta, transmit AFP, BBC si Reuters, informeaza Agerpres.Beijingul…

- Serbia nu va recunoaste niciodata independenta Kosovo, intrucat acest lucru este imposibil, dar trebuie sa fim deschisi fata de un compromis si sa discutam despre o normalizare pe termen lung a relatiilor cu Pristina, a declarat miercuri premierul sarb Ana Brnabic, potrivit Tanjug. Aflata la…

- Fundasul Branislav Ivanovic a devenit jucatorul cu cele mai multe selectii in reprezentativa Serbiei, imbracand pentru a 104-a oara tricoul nationalei sale, sambata la Samara, in meciul impotriva selectionatei Costa Rica, din cadrul Grupei E a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, informeaza Reuters.…