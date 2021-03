In martie 2020, cand țari de pe tot globul intrau in lockdown, Papua Noua Guinee inregistra primul caz de COVID. Oficialii statului insular s-au temut de ce e mai rau, insa criza i-a ocolit… pana acum. La un an de cand OMS a declarat pandemia de coronavirus, intr-un moment in care lumea incepe sa vada luminița de la capatul tunelului datorita vaccinurilor, in Papua au explodat infectarile, scrie The Guardian. Papua Noua Guinee e o țara insulara situata in vestul Oceanului Pacific, la nord de Australia și la est de Indonezia. Port Moresby, Papua Noua Guinee | Foto: Profimedia Cand noul coronavirus…