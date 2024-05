Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Arad l-a condamnat la trei ani si sase luni de luni de inchisoare pentru trafic de influenta pe Florea Dascalu, fost director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), trimis in judecata de…

- Directorul CNAIR. Dascalu Florea, a fost condamnat la inchisoare in regim de detenție, astazi, de Tribunalul Arad pentru trafic de influenta in forma continuata și... The post Directorul CNAIR, Dascalu Florea, condamnat la inchisoare de Tribunalul Arad in urma unui flagrant realizat de DNA, cu ajutorul…

- Compania de Autostrazi (CNAIR) este fericita beneficiara a unei excepții de la taierea unor cheltuieli in numele austeritații. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- Noi legaturi importante de drumuri din Romania prind contur dupa ce studiul de fezabilitate al centurii de nord-est a municipiului Arad a fost transmis pentru avizare Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR.

- Instanța l-a condamnat pe primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce l-a gasit vinovat pentru delapidare. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a fost condamnat la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidare! Chiar…

- Accidentul rutier s-a produs pe 3 iunie 2014. Un TIR s-a izbit de o alveola, a ieșit pe contrasens și a lovit un copac din marginea șoselei. Intr-o decizie cu impact major, judecatorii au hotarat ca Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa acorde compensații familiei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut cunoscuta lista celor 74 de localitați din Romania in care sunt instalate camere de supraveghere fixe pentru verificarea rovinietei. Conform listei CNAIR, in județul Dambovița sunt amplasate camere fixe pentru rovinieta pe Autostrada…

- Rampa de acces spre viaductul care duce spre Podul peste Dunare prezinta din nou tasari pe malul din Braila, dupa ce, in septembrie 2023, CNAIR a mai semnalat o astfel de problema, iar de aceasta data solutia pe care constructorul WeBuild o ia in calcul pentru stoparea tasarii fiind forarea a 40 de…