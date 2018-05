Stiri pe aceeasi tema

- Criza de pe piața muncii, in versiunea 2.0. Pentru ca nu mai gasesc specialiști, firmele incep sa ii creasca singure Sa gasești un angajat profesionist, care sa știe meserie, sa aiba abilitați de comunicare și sa lucreze eficient in echipa este, in Romania anului 2018, o adevarata provocare. Dupa ce…

- Numarul firmelor de recrutare a crescut sustinut in perioada 2012-2016, de la 2.685 in 2012 la 3.192 in 2016, in timp ce profitul net al acestora s-a dublat in acest interval, ajungand la 222,8 milioane de lei, potrivit unei analize KeysFin. Pentru 2017, datele preliminarii estimeaza…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Euroweb Romania, unul dintre principalii furnizori locali de servicii Telecom și ICT pentru clienții business, vizeaza o creștere de 100% a veniturilor generate de soluțiile de securitate informatica, in acest an. Creșterea și diversificarea amenințarilor digitale, precum și alinierea pana la 25 mai…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…