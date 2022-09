Țara din UE care se va confrunta cu dublarea costurilor la importurile de energie Costurile nete ale importurilor de energie ale Italiei sunt pe cale sa se dubleze in acest an la aproape 100 de miliarde de euro, a declarat ministrul Economiei, avertizand ca Roma nu poate cheltui la infinit pentru a amortiza impactul asupra economiei, transmite Reuters. Italia se bazeaza pe importuri pentru trei sferturi din consumul sau de energie, ceea ce o face vulnerabila la actuala criza energetica a Europei. Adresandu-se sambata la forumul anual de afaceri Ambrosetti, ministrul Economiei Daniele Franco a spus ca datoria mare a Italiei i-a redus marja de manevra in viitor. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia se bazeaza pe importuri pentru trei sferturi din consumul sau de energie, ceea ce o face vulnerabila la actuala criza energetica a Europei. Adresandu-se sambata la forumul anual de afaceri Ambrosetti, ministrul Economiei Daniele Franco a spus ca datoria mare a Italiei i-a redus marja de manevra…

- Senatoarea democrata Elizabeth Warren este foarte ingrijorata ca Rezerva Federala va impinge economia SUA in recesiune si ca majorarea ratelor dobanzilor ii va lasa pe oameni fara munca, transmite Reuters.„Stiti ce este mai rau decat preturile mari si o economie puternica? Sunt preturi mari…

- Primești bani ca sa te muți intr-unul dintre paradisurile de pe pamant.Guvernul Sardiniei ofera stimulente de pana la 15.000 de euro pentru cei care se gandesc sa se mute pe idilica insula italiana.Oficialii au acordat 45 de milioane de euro pentru inițiativa care iși propune sa aduca…

- BioNTech se asteapta sa inceapa livrarile a doua vaccinuri adaptate la Omicron inca din octombrie, ceea ce va contribui la stimularea cererii in trimestrul patru, a declarat luni firma germana de biotehnologie, care si-a confirmat previziunile referitoare la veniturile din vaccinuri pentru acest…

- Compania Oracle vizeaza concedierea mai multor angajați din Statele Unitea a anuntat luni, 1 august publicația The Information, citand o persoana care are informatii directe in acest caz.Publicatia a relatat in iulie ca Oracle se gandeste sa elimine mii de locuri de munca la nivel global,…

- In plin sezon al vacantelor, seful Wizz Air spune ca se asteapta la tot mai multe anulari ale curselor in perioada urmatoare.De vina ar fi costurile de operare, grevele și lipsa forței de munca.Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat ca operatorul aerian este increzator…

- Peste 59.000 de vehicule Tesla la nivel mondial au o problema software care afecteaza sistemul automat eCall destinat apelurilor de urgenta.Agentia pentru traficul rutier din Germania recheama modele Tesla Y si 3, transmite Reuters.KBA a anuntat pe site-ul sau, pe 29 iunie, ca o problema…

- Comisia Europeana a lansat oficial vineri, 24 iunie, Alianța pentru aviația cu emisii zero, invitand membrii comunitații aviatice sa iși uneasca forțele in pregatirea pentru apariția aeronavelor cu emisii zero.Alianța pentru Aviația cu Emisii Zero iși propune sa pregateasca ecosistemul aviației…