Poiana constituie o atractie turistica in fiecare an, in perioada maxima de inflorire a narciselor, aria protejata fiind situata la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri, pe raza Parcului National Muntii Rodnei.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, o turista in varsta de 50 de ani a cazut in gol aproximativ 30 de metri de pe traseul de creasta al muntelui, victima fiind inconstienta.In zona s-au deplasat un echipaj de pompieri ce incadreaza senilata, un echipaj de prim ajutor SMURD, Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Rodna, un echipaj Salvamont si…