Țara care raportează cel mai mare număr de cazuri zilnice de Covid-19 de la izbucnirea pandemiei Filipine a raportat sambata peste 26.000 de cazuri noi zilnice de COVID-19, cel mai mare bilant zilnic inregistrat de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. Cele 26.303 de cazuri zilnice au ridicat la peste 2,2 milioane numarul total de infectari raportate la nivelul intregii tari, a anuntat Ministerul filipinez al Sanatatii. Au fost inregistrate totodata 79 de noi decese, numarul total ajungand la 34.978 la nivel national, a precizat ministerul. Ministerul a avertizat ca infectarile vor continua sa creasca din cauza variantei Delta de coronavirus, extrem de contagioasa. In pofida… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

