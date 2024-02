Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de un atac cibernetic masiv de tip ransomware, potrivit news.ro.”In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic…

- Un atac cibernetic a provocat haos in 15 spitale din tara in aceasta dimineata. Printre institutiile medicale, cel puțin trei sunt din București. Este vorba despre Institutul Marius Nasta, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni. Din cauza atacului cibernetic a fost blocata…

- Activitatea mai multor spitale din țara, printre care și Spitalul Județean de Urgența din Targoviște, a fost afectata de un atac cibernetic, care a vizat un furnizor de servicii informatice cu care lucreaza aceste unitați spitalicești. Ministerul Sanatații a anunțat ca, in cursul nopții de 11 spre 12…

- Mai multe spitale din București și din țara au raportat probleme majore in urma unui aparent atac informatic. Situația a fost consemnata luni dimineața, relateaza Antena 3 CNN. Unitațile medicale nu mai au acces la internet in urma atacului, medicii spun ca sunt nevoiți sa lucreze offline cu sistemele…

- 15 spitale nu pot raporta servicii medicale, iar pacienții așteapta in camerele de garda dupa ce in aceasta dimineața ar fi fost un atac cibernetic. The post Un atac cibernetic a blocat doua spitale din Baia Mare first appeared on Informatia Zilei .

- Joi, 8 februarie, membri Biroului Operativ al Federației Sanitas au avut o intalnire cu ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. The post MINISTERUL MUNICII Federația Sanitas, intalnire cu ministrul Muncii first appeared on Informatia Zilei .

- Foto: Facebook/Alexandru Rafila Sistemul de sanatate este intr-o continua dezvoltare. Proiectele și investițiile incepute/realizate anul trecut, au facut ca anul 2023 sa fie considerat an istoric pentru domeniul sanitar. S-au facut și se fac in continuare investiții importante in infrastructura medical,…

- Deși era așteptat un raspuns urgent de la ministerul Finanțelor privind deblocarea posturilor din sistemul sanitar, Marcel Boloș a declarat ca așteapta sa primeasca memorandumul de la ministerul Sanatații, iar in cursul acestei saptamani, premierul Marcel Ciolacu va avea decizia finala in privința deblocarii…