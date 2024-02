Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 12.02.2024, doua societati comerciale care presteaza servicii de mentenanta a sistemului informatic integrat al spitalelor publice din Romania au sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu faptul ca, in zilele de 11 si 12 februarie 2024,…

- La data de 12.02.2024, doua societati comerciale care presteaza servicii de mentenanta a sistemului informatic integrat al spitalelor publice din Romania au sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu faptul ca, in zilele de 11 si 12 februarie 2024, persoane…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) au desfașurat cu succes o operațiune la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, unde au descoperit și reținut un barbat care transporta ilegal aproape un kilogram de cocaina. Fapta a avut loc in data…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a anuntat marti ca a deschis un dosar penal in legatura cu atacul cibernetic de la Camera Deputatilor, in care sunt efectuate cercetari in rem pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic,…