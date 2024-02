De cand a inceput razboiul in Ucraina, tinerii din aceasta țara au luat pur și simplu cu asalt centrele de recrutare pentru a se inrola in armata! Este un adevarat exemplu in Europa! In timp ce Armata Romana incearca, fara prea mult succes, de mai bine de un an sa gaseasca 5.000 de noi soldați care sa se inroleze, o alta țara din Europa nu mai face fața solicitarilor venite din partea tinerilor care doresc sa iși apere țara. Vorbim despre Suedia, care a luat foarte in serios amenințarea Rusiei, mai ales dupa izbucnirea razboiului in Ucraina. Suedia a renunțat la politica de neutralitate și a inceput…