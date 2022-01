Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii infectați au fost plasați in carantina. Cu toate acestea, masura a fost luata prea tarziu. Saptamana trecuta, un agent de securitate de la centrul de carantina a fost de asemenea testat pozitiv.Alte doua cazuri au fost depistate ulterior in comunitate, motiv pentru care Guvernul din Kiribati…

- Țara insulara Kiribati a reușit sa se fereasca de COVID pe durata pandemiei datorita masurilor dure de intrare pe teritoriu. Asta pana saptamana trecuta, cand autoritațile au redeschis granițele, iar doua treimi dintre pasagerii primului zbor international care a aterizat pe insula au fost testati pozitiv,…

- Pentru ca nu a inregistrat nici macar un caz de COVID de la inceputul pandemiei, Kiribati și-a redeschis, in sfarșit, granițele. Insa doua treimi dintre pasagerii primului zbor internațional care a aterizat pe insula dupa 10 luni au fost testați pozitiv cu virusul. Națiunea insulara este acum decisa…

- Rata de reproducere a SARS-CoV-2 a ajuns la 1, 7, cel mai mare nivel inregistrat de la debutul pandemiei, iar asta inseamna ca o persoana infectata imbolnaveste mai mult de o persoana, a declarat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit lui, este posibil ca numarul de infectii Covid-19…

- SUA au inregistrat marți un record de cazuri noi confirmate intr-o singura zi, respectiv 512.553, ceea ce reprezinta cel mai mare bilanț zilnic de la debutul pandemiei de Covid-19, conform datelor centralizate de Johns Hopkins University. Recordul anterior era de 294.015 și data din 8 ianuarie 2021,…

- In prezent, comparativ cu situația din vara, numarul incinerarilor s-a dublat, a declarat Andrei Iașcenko, purtatorul de cuvant al crematoriului de la Kiev, citat de Euronews. ”Daca in vara erau in medie 60 de incinerari pe zi, acum sunt 100 și 120”. Iașcenko mai spune ca, in ultimele saptamani, crematoriul…

- Numarul deceselor asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore a fost de 1.237 de persoane.De la inceputul pandemiei, noul coronavirus a provocat 251.691 de morti in Rusia.Rusia a inregistrat in total de la declansarea pandemiei, 9 milioane de cazuri si se mentine pe locul cinci in lume, in urma SUA, Indiei,…

- Autoritatile chineze au plasat marti in carantina Lanzhou, un oras din China cu patru milioane de locuitori, din cauza creșterii masive a numarului de cazuri de COVID-19, cu 100 de zile inantea Jocurilor Olimpice (JO) de iarna de la Beijing, relateaza AFP. La Lanzhou, toate cartierele rezidentiale sunt…