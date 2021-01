Țara care a comandat în avans vaccinuri pentru 2022 Germania a comandat in avans vaccinuri pentru 2022, in ciuda faptului ca exista țari mai sarace care nu au acces la ser din cauza comenzilor uriașe plasate de statele instarite. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, spune ca Germania a primit pana acum o doza pentru 2,3 milioane de germani. „Acum comandam vaccinuri pentru 2022, ca sa le avem la indemana. Nimeni nu stie daca va fi nevoie de o noi vaccinari… Capacitatea de productie fiind marita, vom comanda vaccinuri din precautie. Daca nu vom avea nevoie de ele, bine, dar daca vom avea nevoie le vom avea”, a afirmat Spahn, citat de Reuters.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

