”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o subventie de 456 de euro pe hectar de la MMAP in acesti ani”, a scris, joi, pe Facebook, Tanczos Barna. Ministrul Mediului anunta, de asemenea, care este obiectivul UDMR la guvernare: ”Sa protejam padurile, sa gestionam durabil acest sector, respectiv sa acordam finantare pentru proprietari. In acest…