- Jandarmii buzoieni de la postul de jandarmi montani Berca au ajuns primii la incendiul care s-a declanșat in aceasta dimineața la un bloc din Berca. Ei au intervenit pentru asigurarea zonei, au izolat zona și au evacuat persoanele din bloc, pana la sosirea echipajelor de pompieri, transmite purtatorul…

- 31 de intervenții au avut pompierii buzoieni in noaptea de Revelion pana catre amiaza zilei de 1 ianuarie. Cea mai recenta intervenție a fost la amiaza cand au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc din Berca. Inițial au fost evacuate 20 de persoane…

- Jandarmii buzoieni, cu sprijinul Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiești, impreuna cu efectivele structurilor județene ale M.A.I, vor asigura ordinea publica pe timpul manifestarilor organizate in municipiile Buzau și Ramnicu Sarat, dar și in localitațile Nehoiu, Patarlagele și Berca, la evenimente prilejuite…

- Robert Gabriel Berechet, supranumit de presa „Bestia de la Ploiesti“ pentru ca si-a filmat iubita buzoianca in timp ce-i spargea pahare in cap, a fost condamnat la ani grei de inchisoare. Tanarul a fost gasit vinovat pentru lovire sau alte violente, viol, lipsire de libertate si violarea vietii private.…

- Trafic dirijat duminica dimineața, pe DN10, in localitatea Vernești. Din primele date, in timp ce se deplasa pe direcția Brașov-Buzau, o conducatoare auto de 46 de ani din Berca, a surprins și accidentat o localnica de 86 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara…

- Tanarul de 23 de ani, cu probleme psihice, care a pus pe jar autoritațile luni, dupa ce a fugit de la Spitalul Sapoca, unde era internat, a fost gasit decedat. Mediafax anunța, citand informațiile furnizate de polițiștii din Buzau, ca acesta a fost gasit pe raza localitații Unguriu, iar surse apropiate…

- Tanarul de 23 de ani, evadat luni, 16 decembrie, de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, a fost gasit fara suflare. Acesta si-a pus capat zilelor la doua luni de la internare, dupa a incercat sa-si omoare parintii.

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, in varsta de 23 de ani, a fugit din unitatea medicala. Poliția buzoiana avertizeaza populația, tanarul cu afecțiuni psihice este agresiv.