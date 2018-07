Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar mortal produs in urma cu scurt timp in municipiul Ramnicu Sarat. Din primele date, se pare ca este vorba de barbat de 31 ani care a fost lovit de trenul care circula pe ruta Bucuresti -Iasi. Revenim cu detalii!

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Accindetul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 18.00, in zona Alba Mall. Revenim cu amanunte.

- Un pieton a fost lovit mortal noaptea trecuta pe șoseaua Muncești din Capitala. Potrivit poliției, barbatul in varsta de 60 de ani era in stare de ebrietate și a traversat strada neregulamentar.

- Accident mortal joi dupa-amiaza in localitatea Fundeni Zarnești. Un biciclist a fost lovit de un autovehicul, victima decedand. Revenim cu informații! Articolul Accident mortal in Fundeni Zarnești apare prima data in Opinia Buzau .

- Un inginer de la o primarie din județul Iași a cazut pe scari și s-a lovit la cap. Barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și a fost transportat de urgența la spital. Inginerul este angajat la Primaria Gorban, județul Iași, a cazut pe scari și s-a lovit cu capul de o banca. Incidentul este considerat…

- Accident mortal langa stația CFR Rm. Sarat. Un barbat de aproximativ 60 de ani a fost surprins și accidentat mortal de un tren, la aproximativ 500 de metri de Gara, pe sensul catre Vrancea. Nu este foarte clar daca este vorba despre un accident sau despre o sinucidere. Revenim cu amanunte! Articolul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. Pe autostrazile A1 Bucuresti…

- Un tren de calatori în care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sâmbata, în judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat.