Tânăr din Beclean, condamnat la închisoare, depistat în Șieu Un echipaj din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Bistrița a depistat, in cadrul activitaților desfașurate pe raza de competența, pe raza localitații Șieu, un barbat de 29 de ani din Beclean care era urmarit, fiind condamnat la inchisoare. Pe numele acestuia, Judecatoria Vișeu de Sus a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii din […] Articolul Tanar din Beclean, condamnat la inchisoare, depistat in Șieu apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

