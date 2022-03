Polițiștii Biroului de Investigați Criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj au identificat și depistat astazi un tanar in varsta de 23 de ani, din Lugoj, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința. In fapt, in data de 5 martie, in jurul orei 14:00, acesta a patruns intr-o locuința de pe strada Paun Pincio din Lugoj, […] Articolul Tanar care intrat prin efracție și a furat bani dintr-o casa din Timiș, prins de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .