Tânăr arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce a tras cu pușca de vânătoare spre locuința fostei iubite ”Politistii au fost sesizati prin apel 112 de catre un tanar, cu privire la faptul ca o persoana a executat mai multe focuri de arma inspre un imobil situat pe strada Cimbrului din oras. In urma deplasarii la fata locului a echipei operative si din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca un tanar de 27 de ani din oras s-a deplasat la domiciliul unei tinere de 19 ani si ar fi executat un foc de arma spre zona dormitorului imobilului si unul spre poarta de acces. Dupa savarsirea faptei, tanarul a parasit locul producerii evenimentului”, transmite, vineri, Politia judeteana Maramures.Surse… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

