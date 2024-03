Polițiștii și negociatorii au intervenit in județul Ilfov, dupa ce un barbat s-a baricadat in locuința fostei sale iubite și a amenințat ca se va arunca de la etaj. Barbatul in varsta de 39 de ani a incalcat un ordin de protecție emis de instanța in favoarea femeii de 23 de ani și a agresat-o in locuința acesteia din Chitila. Acum, situația este in desfașurare, iar forțele de ordine și echipele de negociatori incearca sa aplaneze conflictul, potrivit News.ro

