Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și negociatorii au intervenit in județul Ilfov, dupa ce un barbat s-a baricadat in locuința fostei sale iubite și a amenințat ca se va arunca de la etaj. Barbatul in varsta de 39 de ani a incalcat un ordin de protecție emis de instanța in favoarea femeii de 23 de ani și a agresat-o in locuința…

- Potrivit IPJ Ilfov, politistii orasului Chitila au fost sesizati, joi dimineata, de catre o femeie, in varsta de 23 de ani, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in timp ce se afla la domiciliu, fostul concubin, un barbat de 39 de ani, a incalcat ordinul de protectie emis de catre Judecatoria Buftea…

- Autoritațile din Ilfov sunt in alerta: Un barbat s-a inchis in apartamentul fostei iubite și amenința ca se arunca de la etajul 5 al unui bloc din Chiajna. Din cand in cand mai iese pe geam și canta la chitara. Negociatorii sunt prezenți la fața locului, dar și pompierii, care au pus deja o perna […]…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a agresat-o pe fosta concubina, pe o strada din Sectorul 5. Femeia s-a incuiat in masina, pentru a evita interactiunea cu barbatul, iar acesta s-a urcat pe capota masinii, lovind cu picioarele. ”La data de 12 martie 2024, politisti…

- Pe fondul geloziei, un tanar din municipiul Cluj-Napoca a venit inarmat cu un cuțit la domiciliul fostei partenere de viața, conflictul fiind aplanat de jandarmi. Luni seara, in urma unui apel la 112 privind tulburarea ordinii și liniștii publice, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat iși tinea cu forta iubita intr-o casa din Chiajna, impreuna cu baiețelul ei. Barbatul o batea, amenința și șantaja. Cand au aflat polițiștii de caz, s-a baricadat in casa. Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat miercuri seara de catre un barbat ca intr-un imobil din…

- Luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale SAS au intervenit astazi in ajutorul unui barbat de 56 de ani, din Ramniceni, judetul Vrancea care se baricadase in propria locuinta de aproximativ cinci zile, fara mancare si caldura, punandu si viata in pericol.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- La data de 6 ianuarie a.c., la ora 19:47, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre un barbat, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i au sustras, din locuinta situata in orasul Voluntari, mai multe bijuterii, un pistol letal si 24 de cartuse. Potrivit IPJ Ilfov, la…