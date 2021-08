Ministrul interimar pentru Invatamant Superior din guvernul taliban a afirmat, duminica, ca afganele vor putea studia la universitate, insa nu in clase mixte, noul regim aratandu-si intentia de a propune un program de invatamant “islamic si rezonabil”, informeaza AFP. De cand au preluat puterea la jumatatea lunii, talibanii au incercat sa afiseze o imagine de deschidere si moderatie, in fata temerilor cu privire la revenirea aceluiasi tip de regim fundamentalist si brutal ca in perioada 1996-2001. Atunci, educatia fetelor si femeilor era interzisa. “Afganii isi vor putea continua studiile superioare…