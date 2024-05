Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in data de 22 mai 2024 a efectuat plata aferenta ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, aprobat de Guvernul Romaniei sub forma de grant direct in valoare de 100 euro hectar, iar in urmatoarele 2 zile…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit deputatului social-democrat, bugetul disponibil este de 1,86 de miliarde de lei! „Plata subvenției de 100 de euro/hectar pentru sectorul vegetal, respectiv 100 euro/echivalentul UVM pentru sectoarele suin și avicol vor fi demarate din aceasta luna, dupa ce s-a obținut suplimentarea…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare, potrivit Notei de fundamentare a OG 12/2024, stabilirea cadrului legal in vederea instituirii unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol, pentru perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, in contextul…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, efectueaza plata aferenta ajutorului de stat in sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, aprobat de Guvernul Romaniei sub forma de grant in valoare de 100 euro/cap de animal. Suma platita este in valoare de 51.027.656…

- Guvernul a aprobat, joi, programul de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru anul 2024, sprijinul acordat fiind de 2.000 de lei pe scroafa pe an, in crestere cu 800 de lei fata de 2023. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru cultivatorii de roșii si usturoi in spații protejate. Grantul compenseaza pierderile suferite pentru culturile inființate in decembrie 2023 – trimestrul I al anului 2024, in contextul crizei provocate de…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in sectorul apicol, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, transmite News.ro. Valoarea totala a schemei…

- Guvernul Romaniei propune o schema de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor suferite in sectorul apicol, scrie Rador Radio Romania. Guvernul a aprobat ieri o schema de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor suferite in sectorul apicol, anul trecut, in contextul…