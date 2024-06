Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca ieri, 23 mai 2024, Centrele Judetene au efectuat plata aferenta ajutorului de stat acordat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare, potrivit Notei de fundamentare a OG 12/2024, stabilirea cadrului legal in vederea instituirii unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol, pentru perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, in contextul…

- Legea care aproba OUG privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole vegetale prevede ca resursele financiare totale necesare sunt de 1.557 de milioane de lei, reprezentand echivalentul…

- Guvernul a aprobat, joi, programul de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru anul 2024, sprijinul acordat fiind de 2.000 de lei pe scroafa pe an, in crestere cu 800 de lei fata de 2023. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Dosarele pentru acordarea ajutorului de stat in vederea compensarii partiale a pierderilor la cultura de tomate in spatii protejate sunt eligibile fara a fi inscrise in platforma Sistem informatic integrat de management si monitorizare (SIMM), conform unei note a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru cultivatorii de roșii si usturoi in spații protejate. Grantul compenseaza pierderile suferite pentru culturile inființate in decembrie 2023 - trimestrul I al anului 2024, in contextul crizei provocate de…

- Prețul mierii a scazut! Prețul mierii convenționale poliflora a scazut la aproape jumatate pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atenția Asociația Apicultorilor Profesioniști, in contextul in care Direcția pentru Agricultura Județeana (DAJ) Buzau a anunțat o schema de sprijin financiar pentru compensarea…