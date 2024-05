Ana Maria (www.b1tv.ro) A aparut un nou sondaj pentru București. Acesta a fost realizat de IPSOS pentru USR in București, in perioada 8-12 mai. In acest sondaj, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unita, e pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București, cu un scor de 43%, conform G4Media. Pe locul 2 se afla Cristian Popescu Piedone, […] Articolul Sondaj IPSOS pentru București, la comanda USR: Nicusor Dan, favorit la Primaria Capitalei, cu 43%. Pe ce locuri sunt Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și Sebastian Burduja a fost publicat prima data in Curierul National .